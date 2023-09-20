Волгоградцев приглашают 23 сентября в онкодиспансер на консультацию

Фото: пресс-служба облздрава.

В ближайшую субботу, 23 сентября 2023 года, в Волгоградском онкологическом диспансере пройдут бесплатные консультации для всех желающих по вопросу здоровья кожи и органов головы и шеи. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе облздрава, чтобы попасть на прием необходимо предварительно записаться.

Отметим, что консультации также пройдут в Волжском и Урюпинске. Врачи будут принимать пациентов в рамках акции с 9.00 до 14.00 часов.

- Консультативный прием, направленный на диагностику онкологических заболеваний кожных покровов и органов лица, шеи и волосистой части головы, будут вести врачи онкологи, - уточнили в региональном комитете здравоохранения.

Телефоны для записи:

Волгоград и Волжский - 8-8442-609-608 (с 8.00 до 20.00)

Урюпинск - 8-84442-44-150 (с 13.00 до 15.00).