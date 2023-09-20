Волгоградцам рассказали, где они могут заработать 190 тыс. рублей

Волгоградцам рассказали о самых прибыльных вакансиях месяца Фото: Даниил ОПАРИН

Жителям Волгоградской области рассказали, где они могут заработать немалую сумму, не выезжая за пределы региона. Соискателям предлагают не только приличный заработок, но и бесплатное питание. Об этом сообщает hh.ru.

Самую высокую заработную плату в сентябре – от 190 000 рублей без вычета налогов предлагают Веб-программисту в сфере внутреннего туризма. Компания обещает адекватное управление сроками и отсутствие авралов, а по пятницам кормить бургерами, роллами или воками.

Чуть меньше будут зарабатывать ведущий стоматолог-ортопед с зарплатой от 150 000 рублей на руки в Волжском. Для медицинской компании важно наличие у кандидата высшего образования и опыта работы от пяти лет.

Среди самых «дорогих» и интересных предложений сентября в Волгоградской области оказалась вакансия для инженера-метролога с зарплатой от 110 тысяч рублей на руки, а также должность главного бухгалтера.

Разыскивают также и тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства с зарплатой до 120 000 рублей до вычета налогов. Среди требований: действующие права тракториста, опыт работы и опыт ремонта тракторов, комбайнов. Холдинг предоставляет спецодежду, горячее питание и даже подарки детям работников к Новому году, первоклассникам к 1 сентября.