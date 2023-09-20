В центре Волгограда лихач на «Опеле» сбил женщину и скрылся

Женщину госпитализировали. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Полиция Волгограда устанавливает личность владельца «Опеля» сбившего в центре города-героя женщину и скрывшегося с места ДТП. Авария произошла 19 сентября на улице Советской. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, примерно в 16.20 часов 53-летняя женщина находилась у дома №25. Она соблюла все правила дорожного движения - дождалась разрешающего сигнала светофора и вышла на пешеходный переход.

- Водитель, управляя автомобилем «Опель», совершил наезд на 53-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. После чего водитель скрылся с места ДТП, ведется его розыск, - уточнили в полиции региона.

Волгоградка получила травмы. Очевидцы вызвали скорую. Женщину госпитализировали, ей оказана необходимая помощь.