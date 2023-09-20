Волгоградский Роспотребнадзор рассказал о пользе рыбы для детей Фото: Олег УКЛАДОВ

20 сентября Роспотребнадзор Волгоградской области рассказал о пользе рыбы для детей. Кормить своих чад разными блюдами из этого продукта нужно 2-3 раза в неделю. В рыбе много белка, Омега-3, Омега-6, витаминов A, E, B, D и других. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, ребенок в возрасте от 7 до 18 лет должен съедать в среднем 60-80 грамм.

Однако далеко не все дети любят рыбу. Иногда родителям приходится идти на всевозможные ухищрения, чтобы ребенок с удовольствием кушал котлеты и супы с рыбой. Лучше варить, запекать или готовить на пару.

- Подача рыбы является важной составляющей для детей, попробуйте украсить ваше блюдо или сделать интересную форму, например, с помощью фигурных форм сделать котлеты, - советуют эксперты.