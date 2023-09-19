В Волгограде ищут подрядчика, готового отремонтировать последний участок Горсада

Последний неухоженный участок Горсада еще предстоит благоустроить Фото: Екатерина СИМОХИНА

Власти Волгограда объявили аукцион по отбору подрядной компании, которая могла бы благоустроить последнюю неотремонтированную часть Городского сада в Центральном районе Волгограда. Будущему подрядчику предстоит обновить участок между улицей Глубокоовражной и Краснознаменской, сообщает пресс-служба мэрии города.

Конкурс по отбору исполнителя проводится заранее, чтобы компания-победитель смог заблаговременно подготовить необходимые технику и материалы. С наступлением хорошей погоды в 2024 году подрядчик сможет приступить к работам.

Подрядчику предстоит обновить брусчатку на площади около 9 тысяч квадратных метров, смонтирует новые линии освещения и поливочный водопровод. Зеленые зоны украсят более 1500 деревьями и кустарниками, положат травяное покрытие на площади свыше 6500 квадратных метров, оборудуют парковую мебель, в том числе и радиусные скамейки.