В Волжском горел трехэтажный жилой дом

Пожар удалось потушить. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 19 сентября, в Волжском загорелся трехэтажный жилой дом. ЧП случилось во второй половине дня на улице Ленина №170. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение о пожаре поступило в 16.44 часов.

- В трехэтажном многоквартирном доме горели домашние вещи на площади 18 квадратных метров. Пожарные расчеты 13-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 17.00 часов, - уточнили в профильном ведомстве.

Благодаря оперативности спасателей, удалось избежать жертв. В настоящий момент эксперты устанавливают причины случившегося.