Первое заседание Думы пройдет 28 сентября. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Нового председателя гордумы Волгограда выберут 28 сентября 2023 года. В этот день состоится первое заседание городского парламента. Такое решение приняли 19 сентября на организационном заседании фракции партии «Единая Россия», которая по итогам выборов 2023 взяла подавляющее число мандатов, сообщили в Волгоградской городской Думе.

- Первое заседание Волгоградской городской Думы VII созыва запланировано на 28 сентября, - рассказали в пресс-службе.

В гордуме Волгограда в VII созыве будет 30 единороссов, в том числе 17 одномандатников. Фракцию партии вновь возглавил Владлен Колесников. За его кандидатуру проголосовали 28 человек.

Всего в городском законодательном собрании будут заседать 36 депутатов. Из них 13 новичков, остальные со стажем.