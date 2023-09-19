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НовостиПолитика19 сентября 2023 13:02

Нового председателя гордумы Волгограда выберут 28 сентября

Депутаты Волгоградской городской Думы назначили первое заседание
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Первое заседание Думы пройдет 28 сентября.

Первое заседание Думы пройдет 28 сентября.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Нового председателя гордумы Волгограда выберут 28 сентября 2023 года. В этот день состоится первое заседание городского парламента. Такое решение приняли 19 сентября на организационном заседании фракции партии «Единая Россия», которая по итогам выборов 2023 взяла подавляющее число мандатов, сообщили в Волгоградской городской Думе.

- Первое заседание Волгоградской городской Думы VII созыва запланировано на 28 сентября, - рассказали в пресс-службе.

В гордуме Волгограда в VII созыве будет 30 единороссов, в том числе 17 одномандатников. Фракцию партии вновь возглавил Владлен Колесников. За его кандидатуру проголосовали 28 человек.

Всего в городском законодательном собрании будут заседать 36 депутатов. Из них 13 новичков, остальные со стажем.