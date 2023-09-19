В Волгограде готовятся к благоустройству прогулочной зоны со спуском к Волге

Так будет выглядеть пустующая сейчас зона через пару лет. ФОТО: администрация Волгограда

В Волгограде начались подготовка к благоустройству еще одной пустырной зоны, которая в будущем станет местом для прогулок. На прибрежном пустыре рядом с улицами Иркутской и Одесской в Ворошиловском районе построят подпорную стенку, а также лестничный спуск к Волге. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города-героя.

Создание подпорной стенки длиной более 30 метров и высотой более 5 метров из-за сложного рельефа должно стать одним из ключевых этапов подготовки территории к дальнейшему благоустройству. Завершить этот этап строители планируют уже до конца 2023 года.

В рамках следующего шага к благоустройства компания-подрядчик создаст на заброшенной территории парка зоны для занятий спортом и отдыха, детскую площадку и многое другое.

Стоит отметить, что этот участок в Ворошиловском районе был сдан весной 2022 года и летом здесь началисб работы по строительству шестиэтажного здания Арбитражного суда общей площадью в 16,5 тысяч квадратных метров.