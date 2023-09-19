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НовостиОбщество19 сентября 2023 12:24

Жителей Волгограда просят помочь в поисках пенсионера с шрамом на лбу

В Волгограде бесследно исчез пенсионер с шрамом на лбу
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Мужчину ищут с 17 сентября. Фото: ПСО ОБЕРЕГ.

Мужчину ищут с 17 сентября. Фото: ПСО ОБЕРЕГ.

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Оберег» из Волгоградской области просят жителей помочь в поисках 61-летнего Сергея Антонова. Пенсионер пропал 17 сентября. С того дня он не выходил на связь. Родственники не смогли отыскать мужчину самостоятельно и обратились к добровольцам.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru поисковики «Оберега», Сергей Антонов был одет футболку темно-зеленого цвета, коричневый свитер, синие спортивные штаны, на ногах - черные полуботинки. У мужчины обычное телосложение, средний рост, карие глаза, седые волосы. Из особых примет - шрам на лбу.

Телефоны для связи: 112 или 8-800-505-10-65.