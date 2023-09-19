В Волгограде закупают систему оповещения населения за 167,5 млн рублей

Новая система будет информировать об опасности по всему городу Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Волгограде закупят технику для создания муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения. Обойдется она муниципалитету города-героя ни больше ни меньше, в 167,5 миллиона рублей. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на сайт Госзакупок.

Подобная система оповещения будет подавать тревожный сигнал в 114 муниципальных объектов, таких как школы, вузы, сузы, детские сады и больницы в случае возникновения опасности. Должностные лица будут уведомления получать на стационарные и мобильные телефоны.

Подрядной организации предстоит провести работы в два этапа: первый завершить до конца 2023 года, а второй к исходу 2024 года. Согласно документации, система будет оповещать «об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера».

Комплексные проверки готовности системы, когда включаются текстовый и звуковой сигнал «Внимание всем» с доведением его до населения в Волгоградской области, будут проводиться два раза в год – в первую среду марта и октября.