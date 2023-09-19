В Волгограде 24 сентября бесплатно выступит группа Burito

Певец Бурито приедет в Волгоград. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На этой неделе ТРЦ «Парк Хаус» отмечает свое 20-летие. Волгоградский торговый центр приглашает жителей города-героя на бесплатный концерт популярной группы Burito. Музыканты придут 24 сентября с зажигательным выступлением.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе «Парк Хауса», концерт начнется в 20.00 часов на парковке. Прийти могут все желающие. Условие одно - хорошее настроение.

Сама же праздничная программа рассчитана на два дня - 23 и 24 сентября. гостей ждут яркие шоу, аниматоры, розыгрыши и подарки, песни и танцы, а в конце - праздничный салют.