Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗвезды19 сентября 2023 10:45

В Волгограде 24 сентября бесплатно выступит группа Burito

Волгоградцев приглашают на концерт группы Burito в честь 20-летия «Парк Хауса»
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Певец Бурито приедет в Волгоград.

Певец Бурито приедет в Волгоград.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На этой неделе ТРЦ «Парк Хаус» отмечает свое 20-летие. Волгоградский торговый центр приглашает жителей города-героя на бесплатный концерт популярной группы Burito. Музыканты придут 24 сентября с зажигательным выступлением.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе «Парк Хауса», концерт начнется в 20.00 часов на парковке. Прийти могут все желающие. Условие одно - хорошее настроение.

Сама же праздничная программа рассчитана на два дня - 23 и 24 сентября. гостей ждут яркие шоу, аниматоры, розыгрыши и подарки, песни и танцы, а в конце - праздничный салют.