В Волгоградской области потеплеет +26 градусов

В Волгограде потеплеет до +26 Фото: Юлия Данильченко

Середина недели порадует жителей Волгоградской области потеплением до +26 градусов. Синоптики обещают повышение температуры до конца недели. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе региональном Гидрометцентре, 20 сентября ночью ожидается +8...+13 градусов, местами +3 тепла, а днем +21...+26 градусов.

Осадков в среду не будет ни в Волгограде, ни в области. Но ночью и утром вероятны туманы. Ветер теплый, южный и юго-восточный, порывы достигнут 6-11 метров в секунду.

МЧС предупреждает жителей региона о высокой пожароопасности. Особый противопожарный режим отменили, но из-за неожиданного потепления сохраняется вероятность природных ЧП.