Коммунальные «Концессии» в Волгограде возглавил новый директор

Волгоградские коммунальные компании возглавил новый руководитель. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде коммунальные «Концессии» поменяли организационную структуру и провели очередные кадровые перестановки. Теперь бывший вице-мэр Волгограда Олег Тетерятник контролирует работу ООО «Концессии теплоснабжения» и ООО «Концессии водоснабжения» как замдиректора ООО «Объединенные коммунальные концессии». А у самих «Концессий» с 19 сентября 2023 года новый директор - Михаил Гущин, сообщили в ресурсоснабжающей организации.

- В рамках повышения эффективности управления и реализации задач по модернизации систем коммунальной сферы Волгограда в структуре управления «Концессиями теплоснабжения» и «Концессиями водоснабжения» произошло перераспределение полномочий, - прокомментировали в компании.

Новый директор обеих коммунальных компаний - Михаил Гущин - родился Волгограде, окончил ВолгГТУ, много лет проработал в ЖКХ и энергетической сфере. До этого, в июле, «Концессии» возглавил Олег Тетерятник, который в мае уволился из мэрии.

Напомним, с апреля 2023 года контроль над «Концессиями» взяли на себя город и область, простившись с прежним инвестором. Последней каплей стал коммунальный коллапс в городе после прорыва канализационного коллектора в пойме Царицы. Прежнему директору предъявили обвинение.