760 квартир для расселения аварийных домов закупает мэрия Волгограда

Квартиры в новостройках волгоградцы получат как только сдадут дома. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В сентябре 2023 года администрация Волгограда закупает сразу 760 квартир для переселения жильцов аварийных домов. Это самая крупная в текущем году партия жилья. Первые аукционы на покупку квартир уже разметили на электронных площадках, сообщили в мэрии.

Всего этой осенью власти планируют закупить для расселения волгоградских трущоб 304 однокомнатных, 283 «двушки», 131 «трешку» и 42 четырехкомнатных квартиры. Общая площадь жилья превысит 31 тысячу квадратных метров, площадь квартир варьируется до 85 квадратных метров. Внутри должна быть отделка «под ключ», сантехника, кухонные плиты. Въедут в эти новостройки волгоградцы, переселение которых запланировано на 2024-2025 годы.

Перед тем, как волгоградцы получат ключи от новеньких квартир, дома должны построить и ввести в эксплуатацию. Затем сотрудники мэрии проверят качество отделочных работ и соответствие жилья другим условиям договора. Затем владельцам квартир в ветхих домах передадут новое жилье в собственность, с теми, у кого социальный наем, заключат новые договоры.

Плюс к этому более 400 миллионов рублей получили в качестве компенсации те волгоградцы, которые решили поменять аварийные квартиры на новые своими силами.