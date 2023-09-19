Мощи Георгия Победоносца привезут в Волгоград 25 сентября

Молебны у ковчега с мощами пройдут в соборе Александра Невского. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Мощи Георгия Победоносца привезут в Волгоград на четыре дня с 25 по 28 сентября 2023 года. Город-герой станет одним из ста городов страны, где по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла пройдет Всероссийский молебен о Победе, сообщили в Волгоградской епархии.

Помолиться перед мощами небесного покровителя русского воинства Георгия Победоносца в Волгограде можно будет в кафедральном соборе Александра Невского. Святыню в город привезут из Калмыкии. Встретят ковчег с мощами у храма 25 сентября в 17.00.

26 сентября 2023 в 8.00 в Александро-Невском соборе Волгограда пройдет Божественная литургия. 26 и 28 сентября молебны о победе у ковчега с мощами Георгия Победоносца запланированы в храме в 10.00, 11.00, 13.00 и 15.00, 27 сентября – в 13.00. 28 сентября в кафедральном соборе устроят последний молебен и проводы святыни.