Волжский ЗАГС стал самым популярным у волгоградских молодоженов

Регистрация брака. Фото: Андрей КАРА

19 сентября комитет юстиции Волгоградской области назвал самые популярные загсы в августе 2023 года. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе профильного ведомства, чаще всего волгоградские влюбленные для регистрации брака выбирали ЗАГС № 1 в Волжском - здесь свою любовь узаконила 161 пара. На втором месте - загс Красноармейского района, где свои отношения зарегистрировали 116 счастливых пар. На третьем - снова загс в городе-спутнике, где насчитали 112 актовых записей. 105 семей выбрали загс в Советском районе, еще 101 пару соединили в загсе Городищенского района.

В этом году больше влюбленных решили официально зарегистрировать свои отношения по сравнению с прошлым.

- 1789 пар в Волгоградской области зарегистрировали брак в августе, что больше аналогичного показателя в августе 2022 года — тогда подпись в свидетельстве о браке поставили 1636 пар, - отметили в комитете юстиции региона.