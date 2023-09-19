Прожиточный минимум в Волгоградской области изменится в 2024 году

Прожиточный минимум станет больше Фото: Даниил ОПАРИН

В Волгоградской области установлен обновленный размер прожиточного минимума. С 1 января сумма увеличится с 12 363 рублей до 13 118, согласно постановлению обладминистрации.

Таким образом, у трудоспособных жителей региона прожиточный минимум будет установлен на отметке 14 229 рублей, у пенсионеров повысится до 11 281 рубля, у детей – до 12 799.

Эти показатели прожиточного минимума будут введены 1 января и продолжат действовать до 31 декабря 2024 года.