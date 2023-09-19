Два велосипедиста и три пешехода пострадали в ДТП в Волгограде и области

В Волжском водитель фургона сбил 75-летнего велосипедиста. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Два велосипедиста и три пешехода пострадали в ДТП на дорогах Волгограда и области за минувшие сутки,18 сентября. На «зебре» сбили 68-летнюю женщину в Волгограде и 49-летнего мужчину в Среднеахтубинском районе, в Камышине 67-летняя пенсионерка попала под колеса авто. В Волжском водитель фургона сбил 75-летнего велосипедиста, в Урюпинске на 62-летнюю женщину на велосипеде наехала иномарка. Все пятеро пострадавших в больнице, сообщили в главке МВД России по Волгоградской области.

ДТП с пешеходом в Дзержинском районе Волгограда случилось в начале седьмого вечера. 20-летний водитель на «ВАЗ-2115» сбил пенсионерку на пешеходном переходе на улице Симонова, 32. Днем в Камышине 67-летняя женщина решила перейти дорогу на улице Базарова в неположенном месте и в итоге попала под колеса «Лады Приора», которой управляла 43-летняя водитель.

На трассе «Самара - Волгоград» в Среднеахтубинском районе 49-летний водитель на «ВАЗ-217230» наехал на переходившего по «зебре» пешехода после того, как не справился с управлением и вылетел на противоположную обочину.

Оба ДТП с велосипедистами, которые ехали попутно сбившим их машинам, произошли около шести вечера. В Волжском 75-летний велосипедист угодил под колеса «ГАЗ-2844», в Урюпинске на 62-летнюю женщину врезалась Mitsubishi Carisma.