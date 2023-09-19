Роспотребнадзор посоветовал волгоградцам завести чайный гриб Фото: Олег УКЛАДОВ

19 сентября Роспотребнадзор Волгоградской области назвал топ-5 полезных для здоровья напитков. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, благоприятно на организм влияют кефир, квас, айран, иван-чай и чайный гриб.

Так, в кефире содержится молочный белок, жирные кислоты, витамины А, РР, бета-каротин, С, Н, В, кальций, магний и другие полезные вещества. благодаря бактериям кефир незаменим для пищеварения и перистальтики кишечника. Айран схож по полезным свойствам, за счет более жидкой консистенции он прекрасно подходит для утоления жажды.

В квасе, приготовленного путем естественного брожения, содержатся витамины С, Е, В, минеральные вещества. Иван-чай обладает антисептическими и антиоксидантными свойствами. Его можно пить при сильном стрессе, проблемах с сердцем. Также очень полезным является чайный гриб.

- Его вполне можно растить самостоятельно. Этому слизистому образованию (его называют зооглея) из живых бактерий для жизни и производства полезного напитка нужен только чай, сахар, комфортная температура и солнечный свет, - рассказали в Роспотребнадзоре.

Комбуча (получившаяся жидкость) очень полезна для ЖКТ, сердечно-сосудистой системы. Отметим, что у каждого напитка есть противопоказания.