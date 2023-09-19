Волгоградские приставы провели 100 расследований по жалобам на коллекторов

Коллекторов оштрафовали на 3,6 миллиона рублей. Фото: Иван ВИСЛОВ

За восемь месяцев 2023 года жители Волгограда и области 340 раз пожаловались на действия коллекторов при возврате просроченной задолженности. После жалоб и обращений приставы возбудили 100 административных расследований по фактам нарушений и выписали 56 крупных штрафов юридическим лицам, сообщили в ГУФССП России по Волгоградской области.

- Правонарушители уплатили штрафы на сумму более 3,6 миллиона рублей, - рассказали в ведомстве.

Плюс к этому сотрудники контрольно-надзорного ведомства объявили коллекторам 24 предостережения о недопустимости нарушений требований законодательства.

Всего на сегодня в Волгоградской области согласно госреестру возвратом просроченной задолженности могут заниматься 12 коллекторских агентств и бюро. Но выбивают долги и сами банки и кредитные организации. На них в течение года тоже было 88 жалоб. Итог: 16 протоколов и 660 тысяч рублей штрафа.