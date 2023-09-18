Ротор сыграет с Аланией в Кубке России 27 сентября

Ожидается, что матч с "Аланией" соберет тысячи зрителей. Фото: Екатерина СИМОХИНА

18 сентября утвердили расписание матчей 4 раунда Пути Регионов Кубка России. Стало известно, когда и во сколько волгоградский «Ротор» сыграет против «Алании». Как сообщает официальный сайт FONBET Кубка России по футболу, команды встретятся 27 сентября 2023 года в Волгограде. Матч на «Волгоград Арене» начнется в 19.00. Его уже называют ретро-дерби и одним из главных спортивных событий этой осени в Волгограде.

Напомним, 15 сентября во время жеребьевки определился наш соперник в 4 раунде и место проведения игры. «Ротору» выпало играть дома против основного состава клуба из Владикавказа. Сейчас Команда Олега Василенко выступает в Первой лиге ФНЛ.

В четвертый раунд попали победители третьего отборочного раунда и 18 команд Первой лиги ФНЛ. Волгоградцы в третьем раунде уверенно обыграли «Легион» из Махачкалы со счетом 3:0.