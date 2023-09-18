Железнодорожный переезд между Волгоградом и Городище закрыли до утра 19 сентября

Переезд откроют в 6 часов утра. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Из-за ремонта железнодорожный переезд между Волгоградом и Городище закрыли для автомобилей в ночь с 18 на 19 сентября 2023 года. Ограничения на границе улицы Краснополянской в Дзержинском районе областного центра с улицей 62-й Армии в рабочем поселке продлятся до 6.00 часов 19 сентября, сообщили в ПривЖД.

- До полуночи 19 сентября проезд автотранспорта через переезд будет осуществляться с подачи разрешающего сигнала регулировщиком движения (сигналистом). С 00.00 до 6.00 19 сентября движение автотранспорта через переезд будет закрыто полностью, - рассказали в пресс-службе Приволжской железной дороги.

Объехать закрытый железнодорожный переезд между Волгоградом и Городище можно по улицам Краснополянской, Дорожников, Исторической и по московской М-6 «Каспий», в Городище - по улицам Баррикадной, Коммунальной и Андреева.