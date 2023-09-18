Волгоградцев приглашают 23 сентября на реконструкцию «Соединение фронтов»

Фото: пресс-служба музея-панорамы Сталинградская битва.

Жителей и гостей Волгоградской области приглашают на военно-историческую реконструкцию «Соединение фронтов» Второй штурм Сталинграда», которая пройдет 23 сентября на Мамаевом кургане. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе музея-панорамы «Сталинградская битва», действие будет происходить на южном склоне главной высоты России.

Приехать на место событий можно уже к 13-30 часам - для зрителей подготовят интерактивные площадки, где покажут образцы военного обмундирования, технику тех лет. А уже в 15.00 стартует сама реконструкция. Напомним, она приурочена к 80-летию разгрома немецко-фашистких войск под Сталинградом.

Тем, кто не сможет приехать в этот день на мероприятие, организовали прямой эфир реконструкции на странице музея-заповедника и страницы в социальной сети ВК.