На юге Волгограда снесут два расселенных аварийных дома

Подрядчику предстоит снести пустующие дома Фото: Алексей БУЛАТОВ

Администрация Волгограда ищет подрядчика, который снесет два расселенных аварийных дома в Красноармейском районе. Это дом №104 на улице Мачтозаводской и №23 на Палласовской. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе мэрии города-героя.

Подрядной организации предстоит разобрать построенные в начале 1950-х годах двухэтажные здания общей площадью свыше 1100 квадратных метров и утилизировать образовавшийся в ходе работ строительный мусор.

Напомним, что ранее из данных домов в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» были переселены более 60 человек. Всего в рамках его выполнения до сентября 2025 года из 253 аварийных домов расселят порядка 10 тысяч человек.