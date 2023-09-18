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НовостиОбщество18 сентября 2023 13:45

На юге Волгограда снесут два расселенных аварийных дома

Два пустующих аварийных дома снесут в ближайшее время в Красноармейском районе
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Подрядчику предстоит снести пустующие дома

Подрядчику предстоит снести пустующие дома

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Администрация Волгограда ищет подрядчика, который снесет два расселенных аварийных дома в Красноармейском районе. Это дом №104 на улице Мачтозаводской и №23 на Палласовской. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе мэрии города-героя.

Подрядной организации предстоит разобрать построенные в начале 1950-х годах двухэтажные здания общей площадью свыше 1100 квадратных метров и утилизировать образовавшийся в ходе работ строительный мусор.

Напомним, что ранее из данных домов в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» были переселены более 60 человек. Всего в рамках его выполнения до сентября 2025 года из 253 аварийных домов расселят порядка 10 тысяч человек.