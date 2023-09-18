В Волгоградской области камышанин открыл огонь из пистолета по трем мужчинам

Из этого пистолета камышанин решил проучить обидчиков Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Обычная ссора в камышинском пабе чуть не закончилась трагедией. Один из его посетителей поругался со своими приятелями и от слов решил перейти к делу – на улице мужчина достал травматический пистолет и начал стрелять в своих обидчиков. Об этой криминальной истории рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Конфликт в камышинском пабе произошел в ночь на 17 сентября. Посетители затеяли ссору, а потом вышли на улицу, где один из них достал пистолет и начал стрелять в своих собеседников. Ранения получили мужчины 30, 33 и 34 лет. К счастью, травмы оказались несерьезными. Возбуждено уголовное дело.