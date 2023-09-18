В Волгограде прошел 10-й Фестиваль уличного кино

Зрители фонариками голосовали за понравившиеся фильмы. Фото: пресс-служба фестиваля

Под открытым небом Комсомольском саду Волгограда прошел показ фильмов конкурсной программы 10-го Фестиваля уличного кино. Горожанам представили семь лучших отечественных короткометражек с участием Константина Хабенского, Юрия Стоянова, Владимира Меньшова и других любимых актеров. Помимо фильмов основной программы зрителям в парке показали сериал и внеконкурсную программу фестиваля.

После показа конкурсной программы зрители фонариками проголосовали за понравившийся фильм. Волгоградцы ярким светом отметили последний фильм с Владимиром Меньшовым «Обычная свадьба», а также короткометражки «Экстрасенс» и «Дорога в облака».

В десятом сезоне до конца сентября программу Фестиваля уличного кино увидят в 1312 населенных пунктах страны. Впервые голосовать за фильмы будет и профессиональное жюри, в состав которого вошли актеры Александр Петров и Милош Бикович, известные продюсеры, режиссеры и сценаристы. Приз за максимум зрительских голосов и высшую оценку жюри – 1 миллион рублей.