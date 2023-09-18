В Волжском издевавшейся над дочкой-инвалидом матери грозит 3 года колонии

Прокуратура передала дело в суд. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Прокуратура передала уголовное дело в отношении многодетной 33-летней матери из Волжского, издевавшейся над ребенком-инвалидом, в суд. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, женщина периодически избивала 16-летнюю девочку, которая даже не могла самостоятельно позаботиться себе. Волжанка, воспитывавшая четверых детей, периодически оставляла беспомощную дочь одну без еды, воды и ухода. В это время она употребляла спиртные напитки.

- Пенсию дочери-инвалида мать тратила на собственные нужды, в том числе приобретение спиртного. Также обвиняемая систематически била и оскорбляла дочь, которая не могла оказать ей какого-либо сопротивления, - уточнили в надзорном ведомстве.

Обвиняемой грозит 3 года тюрьмы. Детей у нее забрали, их передали родным отцам. Ребенка-инвалида на воспитание забрала родная бабушка.