На трассе «Волгоград - Сальск» завершен ремонт 28-километрового участка

На трассе восстановили еще один участок. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоградской области в сентябре 2023 года завершили комплексный ремонт еще одного участка трассы «Волгоград - Октябрьский - Котельниково - Зимовники – Сальск». В Октябрьском районе по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» обновили 28,5 километра дороги, сообщили в облкомдортрансе.

После фрезеровки старого дорожного покрытия подрядчик уложил два новых слоя асфальтобетона, также обустроили примыкания и съезды, новую автобусную остановку.

За последние четыре года обновили более 90 километров этой трассы. В регионе в этом году работа идут на дорогах в 17 районах.