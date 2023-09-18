Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 сентября 2023 12:09

На трассе «Волгоград - Сальск» завершен ремонт 28-километрового участка

В Октябрьском районе по нацпроекту комплексно обновили дорогу
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
На трассе восстановили еще один участок.

На трассе восстановили еще один участок.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоградской области в сентябре 2023 года завершили комплексный ремонт еще одного участка трассы «Волгоград - Октябрьский - Котельниково - Зимовники – Сальск». В Октябрьском районе по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» обновили 28,5 километра дороги, сообщили в облкомдортрансе.

После фрезеровки старого дорожного покрытия подрядчик уложил два новых слоя асфальтобетона, также обустроили примыкания и съезды, новую автобусную остановку.

За последние четыре года обновили более 90 километров этой трассы. В регионе в этом году работа идут на дорогах в 17 районах.