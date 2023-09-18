Под Волгоградом замдиректора и главбух училища брали взятки

СК проводит проверку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Замдиректора и главбух одного из училищ Урюпинского района Волгоградской области стали фигурантами уголовного дела по статье за взяточничество. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального СУ СКР, подозреваемые заключили с ИП договор о поставке хлебобулочных изделий по завышенной цене.

- Коммерсант предложил должностным лицам взятку в виде мясной продукции на сумму, равную разнице в цене, указанной в договоре, и цене, по которой хлебобулочная продукция отпускалась со склада, - уточнили в ведомстве.

И речь не о нескольких кило - общая стоимость мясной продукции превысила 200 тысяч рублей. В настоящий момент следователи выясняют обстоятельства произошедшего.