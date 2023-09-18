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НовостиПроисшествия18 сентября 2023 12:07

Под Волгоградом в карете скорой помощи скончалась 7-месячная девочка

В Серафимовиче врачи не смогли спасти грудного ребенка
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Врачи не смогли реанимировать ребенка

Врачи не смогли реанимировать ребенка

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Настоящая трагедия произошла в городе Серафимовиче Волгоградской области. Скорая помощь, которая приехала по вызову, не смогла спасти грудного ребенка, он скончался. Этот печальный момент подтвердили в пресс-службе комитета здравоохранения Волгоградской области.

Родители вызвали скорую для своей 7-месячной дочери, которая чувствовала себя плохо. Медики решили везти крошечную девочку в областную больницу, но ребенок скончалась в карете скорой помощи. Реанимационные мероприятия не принесли результата.