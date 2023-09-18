Котово выделили 630 млн рублей на новый водопровод

В Котово решат часть проблем с водой. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

По решению губернатора Андрея Бочарова, на замену изношенного водопровода в городе Котово выделили 630 миллионов рублей. Это позволит заменить более 11 километров труб самого изношенного участка водовода в райцентре, который стал эпицентром коммунальных аварий, сообщили в администрации региона.

- Средства выделены из бюджета Волгоградской области. Контракт с подрядчиком уже заключен. Работы он обязан завершить до конца текущего года, прокомментировал замгубернатора Олег Николаев.

По контракту компания «ИнвестСтройКомплект» до 1 декабря должна заменить 6015 метров труб от хутора Филин до хутора Нижние Коробки, а также 5276 метров водовода от Нижних Коробков до Котово. Ржавые трубы заменят на новые полиэтиленовые труб диаметром 630 мм. Для водоводы предусмотрели защитное покрытие и устройство железобетонного колодца с запорной арматурой.

Заменят и полтора километра ветхих труб в самом Котово. На это из бюджета области выделили около 65 миллионов рублей. На двух участках водовода на улицах 60 лет ВЛКСМ, Мира и Свердлова работы уже закончили, еще на двух завершатся до середины октября.