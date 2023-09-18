Волгоградец отсудил 220 тысяч за навязанные при покупке машины услуги

Суд принял решение. Фото: Алексей БУЛАТОВ

18 сентября Дзержинский районный суд Волгограда поставил точку в споре между ООО «Авто-защита» и покупателем элитной иномарки. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе суда, мужчине удалось отсудить почти 220 тысяч рублей за навязанные дополнительные услуги. Машину марки HAVAL JOLION за два миллиона рублей мужчина купил в 2023 году. Он оформил автокредит и не увидел в договоре платные услуги от ООО «Авто-Защита» на сумму более 137 тысяч рублей.

- Истец пытался решить вопрос о расторжении договора независимой гарантии и возмещении стоимости дополнительной услуги в досудебном порядке, однако ответчик отказался урегулировать данный вопрос. В связи с этим Михаил Ч. был вынужден обратиться в суд, - уточнили в облсуде.

Суд встал на сторону покупателя. Договор расторгли, в пользу мужчины взыскали полную сумму дополнительных услуг, а также 1000 рублей морального вреда, 10 000 за услуги юриста и 69 000 - штраф.