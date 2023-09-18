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НовостиОбщество18 сентября 2023 10:04

В Волгограде бизнесмены отработают навыки укрытия в бомбоубежище

Начинающие бизнесмены постараются спастись после ядерного взрыва
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Начинающих бизнесменов научат правильно вести себя во время ядерного взрыва

Начинающих бизнесменов научат правильно вести себя во время ядерного взрыва

Фото: Павел КЛОКОВ

В последние две недели сентября по пятницам, - 22 и 29 сентября, - региональный центр поддержки предпринимательства «Мой бизнес» проведет в ЭкоПарке «Ангарский» увлекательную программу, в которую входит нетвокинг, мастер-классы и бизнес-игра «Бомбоубежище».

По легенде, участники оказались в бункере во время ядерной бомбардировки. Запасы воздуха и ресурсов ограничены, им нужно будет распределить свои обязанности, чтобы выжить в убежище во время смертельной радиации после ядерного взрыва.

По информации организаторов мероприятия, игра позволяет тренировать лидерство и взаимодействие в команде по ролям.