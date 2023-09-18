В Волгограде бизнесмены отработают навыки укрытия в бомбоубежище

Начинающих бизнесменов научат правильно вести себя во время ядерного взрыва Фото: Павел КЛОКОВ

В последние две недели сентября по пятницам, - 22 и 29 сентября, - региональный центр поддержки предпринимательства «Мой бизнес» проведет в ЭкоПарке «Ангарский» увлекательную программу, в которую входит нетвокинг, мастер-классы и бизнес-игра «Бомбоубежище».

По легенде, участники оказались в бункере во время ядерной бомбардировки. Запасы воздуха и ресурсов ограничены, им нужно будет распределить свои обязанности, чтобы выжить в убежище во время смертельной радиации после ядерного взрыва.

По информации организаторов мероприятия, игра позволяет тренировать лидерство и взаимодействие в команде по ролям.