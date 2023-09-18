В Волгограде в массовом ДТП с грузовиком пострадали двое детей

Авария в Кировском районе. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Накануне, 17 сентября, в Кировском районе Волгограда в массовой аварии пострадали двое детей. ДТП произошло на улице 64 Армии примерно в 15.45 часов. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, 47-летний воитель «Исузу» ехал мимо дома №143 и нарушил дистанцию.

- Водитель совершил столкновение с автомашиной «Лада Калина», после чего водитель «Лады» совершила столкновение с автомобилем «ВАЗ-2115», - уточнили в полиции региона.

Пострадали пассажиры «Лада Калины». Подростка 13 лет и девочку 15 лет увезли с места аварии в больницу, врачи оказывают необходимую медицинскую помощь. Автомобилистов призывают соблюдать правила дорожного движения и быть вежливыми на дорогах.