Под Волгоградом мошенника заставили вернуть почти 1 млн потерпевшему

Суд вынес приговор. Фото: Алексей БУЛАТОВ

18 сентября Михайловский районный суд вынес приговор жителю Краснодарского края, укравшего у волгоградца почти 1 миллион рублей. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, телефонный аферист привлекал внимание потенциальных жертв в сети с помощью объявления о брокерских услугах. Обещал большую прибыль.

- Житель Михайловского района вступил в переписку с незнакомцем. Последний пояснил, что для получения прибыли он должен вкладывать денежные средства. Общая сумма похищенных средств составила 947 500 рублей, - уточнили в райсуде.

Молодой человек признал свою вину и, боясь тюрьмы, вернул все деньги потерпевшему. Однако наказания он не избежал - ему дали 2 года условно с испытательным сроком.