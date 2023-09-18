Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия18 сентября 2023 9:08

Под Волгоградом мошенника заставили вернуть почти 1 млн потерпевшему

В Волгоградской области аферист вернул украденные деньги под страхом тюрьмы
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Суд вынес приговор.

Суд вынес приговор.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

18 сентября Михайловский районный суд вынес приговор жителю Краснодарского края, укравшего у волгоградца почти 1 миллион рублей. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, телефонный аферист привлекал внимание потенциальных жертв в сети с помощью объявления о брокерских услугах. Обещал большую прибыль.

- Житель Михайловского района вступил в переписку с незнакомцем. Последний пояснил, что для получения прибыли он должен вкладывать денежные средства. Общая сумма похищенных средств составила 947 500 рублей, - уточнили в райсуде.

Молодой человек признал свою вину и, боясь тюрьмы, вернул все деньги потерпевшему. Однако наказания он не избежал - ему дали 2 года условно с испытательным сроком.