В Волгограде мужчина убил друга и сообщил об этом его родителям

Допрос фигуранта. Фото: СУ СКР по Волгоградской области.

Следователи Волгограда задержали подозреваемого в убийстве мужчину. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального СУ СКР, в ночь с 16 на 17 сентября в Тракторозаводском районе жестоко убили 37-летнего местного жителя. Погибшему нанесли 20 ударов по голове, от чего он умер на месте происшествия. При этом убийца пытался скрыться.

- Ночью возле одного из частных домовладений по улице Чекистов между фигурантом и его 37-летним знакомым произошла словесная ссора, в ходе которой подозреваемый нанес своему товарищу более 20 ударов в область головы, в результате чего мужчина скончался, - уточнили в областном следкоме.

Фигурант переоделся, избавился от одежды с пятнами крови и сообщил родителям погибшего о том, что нашел тело их сына на улице. Следователям удалось добиться признательных показаний. На мужчину возбудили уголовное дело.