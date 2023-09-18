Полковник ВДВ Андрей Кондрашин из Камышина погиб в зоне проведения СВО

"Дунай" многим запомнился как бесстрашный и отважный воин. ФОТО: телеграмм-канал Алексея Волоцкова

Уроженец города Камышина Волгоградской области Андрей Кондрашин погиб при исполнении воинского долга. У полковника ВДВ, командира 31-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады был позывной «Дунай». О кончине отважного бойца сообщил глава города Камышина Станислав Зинченко в своем телеграм-канале.

- Андрей Владимирович был целеустремленным и доброжелательным человеком, настоящим защитником Отечества, внесшим значительный вклад в развитие и сохранение лучших традиций легендарного соединения ВДВ, - отметил глава Камышина.

Андрея Кондрашина вспоминает и депутат Государственной Думы Алексей Волоцков. По словам избранника народа, с военнослужащим он познакомился в Камышине, когда Андрей возглавлял там десантно-штурмовую бригаду.

- После начала Специальной военной операции он направился в зону боевых действий на одно из самых горячих направлений фронта, - рассказал в своем телеграм-канале Алексей Волоцков. - В конце августа прошлого года Андрей получил тяжелое ранение, несколько месяцев восстанавливался в госпитале, а затем он сразу отправился обратно на фронт.

Андрей Кондрашин принимал участие в контртеррористической операции в Чечне, был награжден орденами Мужества и «За заслуги перед Отечеством» 4 степени, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней с мечами, Суворова и Жукова.