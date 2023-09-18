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НовостиПроисшествия18 сентября 2023 7:27

В Волжском во дворе жилого дома зарезали мужчину

Под Волгоградом неадекватный мужчина с ножом набросился на знакомого
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Подозреваемого задержали.

Подозреваемого задержали.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Полиция Волжского задержала 44-летнего мужчину, пытавшегося зарезать знакомого во дворе жилого дома. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, ранее в больницу госпитализировали 44-летнего волжанина с ножевыми ранениями. Как оказалось, криминальные разборки произошли прямо у подъезда жилого дома на глазах у жильцов.

- Между нетрезвыми мужчинами возник словесный конфликт, в ходе которого задержанный нанес оппоненту удар ножом в область груди. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, - уточнили в полиции региона.

На волжанина возбуждено уголовное дело (по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Ему грозит 10 лет тюрьмы, проводится расследование.