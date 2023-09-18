В Волгограде у птицефабрики произошла авария, двое пострадавших

В Волгограде у птицефабрики «Лада» врезалась в «ВАЗ», двое пострадавших Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю

Накануне, 17 сентября, в Краснооктябрьском районе Волгограда произошло жесткое ДТП - две легковушки не смогли разъехаться на Третьей продольной, в итоге два человека пострадали. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, это случилось около пяти вечера на улице Менделеева у строения №236.

- 19-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Приора», выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомашиной «ВАЗ-21099» с прицепом под управлением 47-летней водителя. В результате ДТП водители автомобилей доставлены в больницу, - уточнили в полиции региона.

Легковушка с полуприцепом сильно пострадала - молодой водитель чудом выжил. Врачи оказывают пациентам необходимую помощь.