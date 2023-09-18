Волгоградцы рассказали, куда отправятся в отпуск осенью 2023 года

Каждый шестой планирует путешествие по России. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Большинство жителей Волгограда и области отдыхали от работы летом. Тем не менее, каждый третий планирует отпуск осенью 2023 года. В основном волгоградцы планируют провести его дома, на даче или в поездках по России, выяснил в ходе опроса сервис SuperJob.

Не планируют отпуск осенью 60% респондентов. 16% собираются провести отпуск дома, 5% - на даче. Еще 5% волгоградцев собираются в путешествия по России и только 3% планируют отправиться за рубеж. При этом мужчины в 3,5 раза чаще связывают отдых с дачей.

В топ-3 популярных направлений по России, которые выбирают для отдыха волгоградцы, - Санкт-Петербург, курорты Кубани и Северный Кавказ. Из заграничных - Беларусь, Турция и Египет.