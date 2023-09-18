170 волгоградцев пожаловались в Роспотребнадзор на нарушения прав

Волгоградцы жалуются в Роспотребнадзор на плохую воду и продукты Фото: Олег УКЛАДОВ

18 сентября Роспотребнадзор Волгоградской области подвел итоги «горячей линии» за август 2023 года. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе профильного ведомства, в надзорный орган с различными жалобами обратились 170 потребителей. Чаще всего волгоградцы жаловались на плохую питьевую воду (20), антисанитарию в жилых помещениях (18), условия обучения (3), некачественные продукты (2), услуги (бытовые, ЖКХ, медицинские, транспортные),

Жителей региона просят в случае нарушения прав потребителей сообщать об этом в Роспотребнадзор. Для этого работает «горячая линия» (телефон доверия - 8-8442-24-36-30, единый консультационный центр - 8-800-555-49-43). Также обращения можно отправить по почте (Волгоград, 400005, пр. Ленина, 50Б,) или на сайте.