«Она умела находить таланты»: преподаватель ВолгГМУ Ирина Шестакова ушла из жизни в 46 лет

Ирина Шестакова скончалась в 46 лет. Фото: ВолгГМУ

В Волгограде после тяжелой и продолжительной болезни скончалась замначальника планово-финансового управления ВолгГМУ Ирина Шестакова. Старший преподаватель кафедры экономики и менеджмента ушла из жизни в 46 лет, сообщили в Волгоградском медуниверситете.

- Она умела находить таланты и не скупилась от всего сердца поддерживать их как в учебе, так и в жизни, - вспоминает о коллеге завкафедрой Светлана Соболева.

На кафедре экономики и менеджмента ВолгГМУ Ирина Шестакова проработала 11 лет, с момента ее появления. Коллегам и студентам она запомнится не только как прекрасный человек, но и как приверженец нестандартных подходов в обучении.

Прощание с Ириной Шестаковой пройдет 19 сентября 2023 года в городском ритуальном комплексе. После кремации похоронят ее на Дзержинском (Моторном) кладбище.