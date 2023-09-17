В Волгограде «Ротор» обыграл «Велес» со счетом 4:2

Сине-голубые забили 4 мяча. Фото: СК РОТОР

17 сентября на стадионе «Волгоград Арена» встретились команды СК «Ротор» и «Велес» в рамках 10-го тура первенства России по футболу среди команд Второй лиги «А». Команда сине-голубых встретила московских футболистов на своем поле, и с уверенностью обыграла противника со счетом 4:2.

Погода встретила футбольных фанатов довольно тепло - на улице вечером +20 градусов. По статистике на стадион пришли 13 526 зрителей. Многие из них болели на волгоградскую команду. Футболисты подарили болельщикам много радостных моментов. Голы забили Рамазан Гаджимурадов (2), Даниил Арсентьев, Михаил Агеев.