18 сентября в пяти районах Волгограда отключат свет

В пяти районах Волгограда отключат свет Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В понедельник, 18 сентября, в пяти районах Волгограда отключат электричество. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе компании «Россети Юг», в течение рабочего дня специалисты проведут профилактические работы. Волгоградцам лучше заранее подготовиться к отсутствию света (например, заранее зарядить гаджеты).

В Красноармейском районе с 12.00 до 16.30 света не будет на улицах Набережная, Комсомольская, с 9.00 до 12.00 - на улицах Колхозная, Энгельса Фридриха, Новоаннинская, Молдавская, Гражданская, Политотдельская, Совхозная, Латвийская, Индустриальный, Кольцова, Кооперативная, Навлинская, Бутурлиновская, Городовикова, Колхозная.

В Дзержинском районе с 9.00 до 17.00 электричество отключат на проспекте Маршала Жукова, улицах Батумска, Эльбрусская, Баргузинская. В Советском с 9.00 до 17.00 без света останутся жители домов на улицах Голубятникова, Молодежная, Терешковой Валентины. В Краснооктябрьском районе с 9.00 до 17.00 электричество отключат в домах на улице Алехина. В Кировском районе без света с 9.00 до 16.00 останутся жители домов на улице Кирова.