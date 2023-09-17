В Волгоградской области найденные артефакты изучают в лаборатории

Древние артефакты. Фото: пресс-служба АВО.

В Волгоградской области археологи продолжают исследовать артефакты, найденные в нетронутых сарматских захоронениях в Волжском. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе обладминистрации, древние предметы сейчас находятся в лаборатории.

- Следующим шагом станет подготовка специалистами научного отчёта о проведении археологических работ, фиксация археологического материала (прорисовка, составление чертежей), и только потом стартует реставрация найденных артефактов, - уточнили в администрации региона.

Напомним, неделю назад губернатор Андрей Бочаров побывал на месте уникальных раскопок, где нашли мечи и стрелы, украшения и посуду племен, живущих на этих территориях 20-25 веков назад. Археологи утверждают, что такая удача выпадает раз в четверть века.