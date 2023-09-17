Под Волгоградом десантники отрабатывают прыжки с Ми-8

Фото: пресс-служба ЮВО.

На полигоне в Волгоградской области проходит воздушно-десантная подготовка разведчиков Южного военного округа. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ЮВО, в эти дни военнослужащие разведывательных подразделений проходят плановые занятия в несколько этапов. Сначала разведчики осваивают теорию, а потом сдают контрольную проверку. В том числе и нормативы по укладке парашютов. Обязательным является предварительный медосмотр.

- Следующим этапом подготовки разведчиков является наземная отработка элементов прыжка. На воздушно-десантном комплексе военнослужащие отрабатывают отделение от макета вертолета Ми-8, а также действия при возникновении нештатных ситуаций в воздухе, - уточнили в военном ведомстве.