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НовостиПолитика17 сентября 2023 9:23

Под Волгоградом десантники отрабатывают прыжки с Ми-8

В Волгоградской области военные отрабатывают воздушно-десантную подготовку
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Фото: пресс-служба ЮВО.

Фото: пресс-служба ЮВО.

На полигоне в Волгоградской области проходит воздушно-десантная подготовка разведчиков Южного военного округа. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ЮВО, в эти дни военнослужащие разведывательных подразделений проходят плановые занятия в несколько этапов. Сначала разведчики осваивают теорию, а потом сдают контрольную проверку. В том числе и нормативы по укладке парашютов. Обязательным является предварительный медосмотр.

- Следующим этапом подготовки разведчиков является наземная отработка элементов прыжка. На воздушно-десантном комплексе военнослужащие отрабатывают отделение от макета вертолета Ми-8, а также действия при возникновении нештатных ситуаций в воздухе, - уточнили в военном ведомстве.