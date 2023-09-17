Губернатор Волгоградской области направил соболезнования Александре Пахмутовой. Фото: пресс-служба АВО.

Сегодня, 17 сентября, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров направил соболезнования почетному гражданину и композитору Александре Пахмутовой в связи с безвременным уходом ее супруга - легендарного поэта-песенника Николая Добронравова. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе обладминистрации, глава региона выразил искреннюю поддержку вдове от лица всех волгоградцев.

Напомним, о смерти Николая Добронравова стало известно сегодня. Поэту было 94 года. Тандем Добронравов-Пахмутова известен всем. «Поехали», он взмахнул рукой…», «Как молоды мы были, как искренне любили», «Команда молодости нашей» и другие композиции стали основой советского искусства. До сих пор их любят все, кто знаком с творчеством этой удивительной семьи.