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НовостиОбщество17 сентября 2023 8:12

Губернатор Волгоградской области направил соболезнования Александре Пахмутовой

Волгоградский губернатор выразил соболезнования вдове Николая Добронравова
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Губернатор Волгоградской области направил соболезнования Александре Пахмутовой. Фото: пресс-служба АВО.

Губернатор Волгоградской области направил соболезнования Александре Пахмутовой. Фото: пресс-служба АВО.

Сегодня, 17 сентября, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров направил соболезнования почетному гражданину и композитору Александре Пахмутовой в связи с безвременным уходом ее супруга - легендарного поэта-песенника Николая Добронравова. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе обладминистрации, глава региона выразил искреннюю поддержку вдове от лица всех волгоградцев.

Напомним, о смерти Николая Добронравова стало известно сегодня. Поэту было 94 года. Тандем Добронравов-Пахмутова известен всем. «Поехали», он взмахнул рукой…», «Как молоды мы были, как искренне любили», «Команда молодости нашей» и другие композиции стали основой советского искусства. До сих пор их любят все, кто знаком с творчеством этой удивительной семьи.