В Волгоградскую область переехали более 20 тысяч соотечественников

Администрация Волгоградкой области. Фото: Екатерина СИМОХИНА

За последние десять лет в Волгоградскую область в рамках программы переселения соотечественников переехали более жить 20 тысяч человек из 21 стран мира. Напомним, что такая возможность появилась с 2012 года. В 2023-м регион для жизни выбрали порядка 500 человек. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областного комитета по труду и занятости населения, переехать могут соотечественники трудоспособного возраста, одно из условий - среднее или высшее образование (также студенты, которые учатся регионе).

- Приоритетным правом участия в проекте пользуются старшекурсники, готовые к трудоустройству и дальнейшему проживанию в регионе. Также в приоритете - специалисты и ученые, занимающиеся актуальными научными и технологическими проблемами, - уточнили в обладминистрации.

Благодаря программе получить гражданство в короткие скрои стало гораздо проще. Соотечественники могут рассчитывать на единовременное пособие для обустройства жилища, а также трудоустройство, образование.