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НовостиОбщество17 сентября 2023 7:02

Рабочая неделя в Волгоградской области начнется с дождей и тепла

В Волгоградской области 18 сентября будет +25 тепла
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Ночью пройдут дожди.

Ночью пройдут дожди.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Начало осени 2023 года в Волгоградской области выдалось довольно теплым: во второй половине сентября температура достигает +25 градусов. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru синоптики регионального Гидрометцентра, начало предстоящей рабочей недели в регионе также порадует жителей хорошей погодой. Правда, в ночь на понедельник вероятны дожди, но утром и днем по прогнозу осадков не ожидается. В отдельных районах будет туман. По области ночью будет +9...+14 градусов, при прояснении +4...+9, а днем до +25 тепла.

- Ветер ночью переменных направлений, слабый. Днем северо-западный с порывами до 7-12 м/с, - отметили синоптики ЦГМС.

В Волгограде 18 сентября также вероятны осадки, но небольшие. Ветер уже холодный, северо-западный. Ночью +10...+12, днем +23...+25 градусов тепла.