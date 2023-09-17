Под Волгоградом в вылетевшем с дороги большегрузе умер водитель

Первые кадры с места аварии. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Накануне, 16 сентября, в Городищенском районе произошла смертельная авария - в перевернувшейся «Скании» погиб 57-летний водитель. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, примерно в пять вечера мужчина за рулем большегруза с полуприцепом ехал от трассы Р-22 «Каспий» в сторону «Качалинское - Вертячий - Гумрак».

- На 2 километре не справился с управлением, совершил съезд в правую по ходу движения обочину, после чего выехал на встречную обочину и совершил опрокидывание, - уточнили в полиции региона.

Водитель получил смертельные травмы и умер еще до приезда скорой помощи. Находившийся в кабине 32-летний пассажир смог выжить - его госпитализировали в медучреждение, врачи оказывают мужчине необходимую помощь.